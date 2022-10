di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 16.10.2022.

Supplenze da graduatorie di istituto, GPS esaurite: per quali classi di concorso ci sono più posti disponibili?

(Aggiornamento 16 ottobre).

Supplenze da graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2022/23 , gli Uffici Scolastici stanno cominciando a pubblicare le liberatorie riguardanti le nomine delle supplenze da graduatorie di istituto . In base alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze che risultano esaurite, quali sono le classi di concorso che hanno più possibilità, in termini di posti disponibili?

Come è noto, le graduatorie di istituto si compongono di tre fasce: nella prima sono inseriti i docenti inclusi nelle GAE; nella seconda fascia i docentiinseriti nella prima fascia delle GPS e in terza fascia coloro che sono iscritti in seconda fascia GPS.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate per il conferimento delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno che non è stato possibile assegnare tramite GPS, oltre alle supplenze temporanee che saranno attribuite in attesa delle nomine dei vincitori del concorso straordinario bis. Inoltre, le graduatorie di istituto saranno utilizzate per il conferimento degli spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali, secondo quanto indicato dal comma 3 dell’articolo 2 del D.M. N. 112/2022.