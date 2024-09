di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 18.9.2024.

Supplenze scuola, chi accetta una cattedra fino all’avente diritto può lasciarla per altro contratto di supplenza?

Un certo numero di docenti, che non ha ancora ricevuto una nomina da GPS, è stata convocata dalle graduatorie di istituto per una nomina “fino all’avente diritto”. Questa tipologia di contratti riguarda i posti che sono stati accantonati per i vincitori del concorso PNRR.

Cosa vuol dire fino all’avente diritto?

Se il contratto riporta la clausola “fino all’avente diritto” vuol dire che io posso essere licenziato in tempi brevi per fare posto al vincitore del concorso, ma teoricamente potrei anche arrivare al termine del contratto per questa tipologia di posto – e quindi fino alla fine di agosto. Nessuno ci può dire quanto tempo resterò su quella cattedra.

Posso lasciare questa cattedra per una supplenza da GPS?

L’OM 88/2024 prevede sempre la possibilità di lasciare un incarico ottenuto da graduatoria di istituto per una nomina da GPS. Precisamente L’articolo 14 comma 3 prevede che “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)” (ovvero gli incarichi da GPS).

E se l’incarico viene proposto nuovamente da graduatoria di istituto ma senza clausola “fino ad avente diritto”?

Per costante orientamento ministeriale, è sempre stato consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente diritto” (FAD) per accettarne altra attribuita a titolo definitivo avente data certa. Finora però il ministero non ha mai chiarito la cosa, e rispetto al passato c’è una differenza: fino a qualche anno fa i contratti “fino ad avente diritto” non avevano una data di fine contratto. Con la nuova normativa invece anche questi contratti hanno una data limite. Per cui qualche Dirigente scolastico potrebbe dare una lettura diametralmente opposta creando un potenziale contenzioso.

