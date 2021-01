USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 12.1.2021.

Calendario della SETTIMA E ULTIMA convocazione per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su POSTI COMUNI E SOSTEGNO – PERSONALE DOCENTE per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II (SECONDA) fascia della provincia di Venezia di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU DISPONIBILITA’ ACCERTATE ALLA DATA DEL 31.12.2020.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione Personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia è pubblicato l’Avviso, di cui all’oggetto.

Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e sul sito www.istruzionevenezia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti, né sono previste altre forme di convocazione, neanche in presenza.

Sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 per POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO gli aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze Provinciali), pubblicate il 4 settembre 2020, e nelle GPS INCROCIATE SOSTEGNO MM e SS, pubblicate il 22/09/2020, della provincia di Venezia di II (SECONDA) fascia, fatta eccezione per gli aspiranti per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti di esclusione.

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello di delega allegato con indicazione delle preferenze per la scelta delle sedi, della tipologia di posti e/o spezzoni orari, entro e non oltre le ore 9.30 del 14 gennaio 2021 al seguente indirizzo e-mail: gpsve.secondaria@istruzioneveneto.gov.it.

