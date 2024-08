In relazione a quanto previsto nella nota ministeriale prot. n. 120210 del 2 agosto 2024, tenuto conto degli accantonamenti disposti dalla Direzione Generale dell’USR Veneto con nota prot. n. 20624 del 13.08.2024 per la provincia di Venezia e delle indicazioni ivi fornite in ordine ai criteri da adottare per l’individuazione dei posti da sottrarre alle disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2 comma 5 lett. a ) e b) dell’O.M. 88/2024 e da riservare alle procedure concorsuali di cui all’oggetto, si indicano i posti per cui sono stati previsti gli accantonamenti per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, oltre che le relative tipologie di posto o classi di concorso.

In particolare, con riferimento ai posti indicati nei prospetti allegati e indicati come vacanti e disponibili al 31.08 2025, sottratti alle disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2 comma 5 lett. a ) e b) dell’O.M. 88/2024, i rispettivi Dirigenti Scolastici provvederanno alla nomina dalle graduatorie d’istituto del supplente fino all’individuazione dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 14bis, comma 3, del DL n.71/2024.