di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 10.7.2023.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara annuncia sui social un aumento dei posti per la specializzazione con il TFA sostegno.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dai suoi canali social si è preso un impegno per quanto riguarda i posti per la specializzazione su sostegno, ovvero il TFA. “Stiamo avviando un piano straordinario di assunzioni di insegnanti con specializzazione sul sostegno in vista del prossimo anno scolastico,” ha dichiarato il ministro. E ha aggiunto: “Abbiamo aumentato i posti per i corsi di specializzazione sul sostegno, che saranno circa 35 mila“. Cosa significano le sue parole?

Aumento posti TFA sostegno: quando?

Dopo aver letto le parole del Ministro Valditara, resta da chiarire se l’aumento dei posti si riferisce al ciclo in corso del TFA sostegno, l’ottavo, oppure al prossimo, il nono. Sebbene il chiarimento possa arrivare solo dal Ministero, e ci si augura arrivi presto, al momento le ipotesi restano queste due. Se il Ministero intende aumentare l’attuale contingente per l’8° ciclo, portandolo da 29mila a 35mila, si potrebbe parlare di ritocco. Ma a nostro parere questa è l’ipotesi meno probabile dato che le preselettive sono già in corso. La scelta dei candidati si è basata sui posti disponibili, e aumentarli adesso avrebbe davvero poco senso.

E se riguardasse il TFA IX ciclo?

L’altra ipotesi, quella che appare più probabile, è che si intenda aumentare il contingente attualmente previsto per il 9° ciclo del TFA, passando da 13mila posti ai 35mila annunciati dal Ministro. In questo caso, l’aumento sarebbe anche più interessante, rispetto alla prima ipotesi. Si parlerebbe di ben 22mila posti in più per il nono ciclo, contro gli appena 6mila se l’aumento riguardasse l’ottavo ciclo. Aspettiamo che la questione venga chiarita e soprattutto venga realizzata, dopo essere stata annunciata.

