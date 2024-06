di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 17.6.2024.

Con il decreto legge del 31 maggio 2024, n. 71, ha stabilito dei percorsi straordinari per specializzare i docenti “precari” di sostegno, che dovrebbero aggiungersi a quelli abituali.

Cosa sappiamo

Nel seguente elenco, ecco quello che sappiamo:

l’offerta prevede il conseguimento di almeno 30 CFU; i corsi saranno erogati da Indire, eventualmente convenzionati con una o più università; questi percorsi speciali potranno essere attivati entro il 31 dicembre del 2025; riguarderanno i docenti in servizio sul posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli ultimi cinque.

Il comunicato dell’Indire

Nei giorni scorsi l’Indire ha pubblicato un comunicato che potete leggere a questo link. La parte più interessante è la seguente: “Per la piena operatività dei nuovi percorsi si dovrà attendere la definizione dei provvedimenti attuativi, i cui lavori preparatori sono stati già avviati, pur nelle more della conversione in legge del decreto”.

Ad oggi sono in corso interlocuzioni da parte di INDIRE con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare operatività al suddetto Decreto.

Tutte le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di partecipazione verranno fornite nelle prossime settimane attraverso questo sito e saranno comunicate attraverso i canali ufficiali dell’Istituto”.

E quindi?

Nella scuola è impossibile fare delle previsioni accurate, per una serie di motivi che qui sarebbe troppo lungo spiegare. Ma dato quello che sappiamo fino ad ora, si può presumere che il percorso non potrà essere attivato in tempi brevi, sia perché l’Indire deve organizzare il percorso, sia perché ci vogliono dei provvedimenti attuativi.

Se accadrà come è avvenuto per le abilitazioni, potrebbero partire in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2025, o pure dopo. Ma come ho detto, nel campo della scuola pubblica, è impossibile o quasi fare previsioni.

TFA sostegno Indire, facciamo il punto

