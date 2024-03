Tutto sul Tfa sostegno IX ciclo 2024: dalle date delle prove a chi accede direttamente al corso di specializzazione con una quota di riserva a come fare domanda secondo il decreto del ministero.

Pubblicato il decreto per l’avvio del Tfa sostegno IX ciclo 2024 con le date delle prove che quest’anno si terranno in anticipo rispetto a quanto accaduto nel 2023.

Gli aspiranti insegnanti di sostegno che intendono partecipare al IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado devono quindi affrettarsi e studiare per la preselettiva che opererà una prima scrematura dei candidati.

Il totale dei posti messi a bando per il IX ciclo del Tfa distinti per ordine e grado di istruzione è pari a 32.317 come indicato dalla tabella A allegata al decreto numero 583 del 29 marzo 2024 del ministero dell’Università e della Ricerca che dà l’avvio alla procedura.

Il decreto oltre a indicare le date delle prove preselettive (eventuali) del Tfa 2024 che si terranno nel mese di maggio, autorizza le Università a pubblicare i singoli bandi; è a quei singoli bandi che dovranno rispondere i candidati inviando la domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al percorso di specializzazione.

Vediamo allora, sulla base del decreto ministeriale e tenendo conto di quanto accaduto nei precedenti cicli, quali sono i requisiti per accedere al Tfa sostegno IX ciclo nel 2024, le date delle prove, come fare domanda e chi ha diritto alla quota di riserva e quindi non dovrà sostenere il concorso.

Per il Tfa sostegno IX ciclo del 2024 le prove si svolgeranno in anticipo rispetto allo scorso anno e si terranno nel mese di maggio; nel 2023 furono espletate a luglio per un ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale.

Le date della preselettiva sono uniche e nazionali distinte per ordine e grado di istruzione, ma i test sono preparati dalle singole università che, autorizzate per un certo numero di posti, dovranno emanare il proprio bando cui gli aspiranti candidati al Tfa dovranno rispondere per partecipare al concorso. Le date delle preselettive del Tfa sostegno IX ciclo sono le seguenti:

Una volta superata la preselettiva per il singolo ateneo presso il quale si produce la domanda di partecipazione al Tfa, i candidati dovranno sostenere una prova scritta secondo le modalità definite dal bando delle singole università e nei giorni stabiliti dalle stesse. Lo stesso vale per la prova orale riservata a coloro che supereranno la prova scritta a partire da un voto minimo pari a 21/30.

La preselettiva, che consiste in un test a risposta multipla preparato dal singolo ateneo e concernente le discipline psico-pedagogiche, legislazione scolastica e comprensione del testo, non si tiene qualora il numero dei candidati che ha prodotto domanda per il grado di scuola considerato presso una specifica università sia inferiore al doppio del numero dei posti a bando.

Con buona probabilità, considerando le tempistiche dello scorso anno, la prova scritta del Tfa sostegno potrebbe tenersi già a fine maggio o entro il mese di giugno, molto dipende dai singoli atenei. L’università Unint di Roma, per esempio, lo scorso anno ha svolto la prova scritta a settembre, due mesi dopo la preselettiva che si è tenuta nella prima decade di luglio. In ogni caso i corsi del Tfa sostegno 2024 dovranno iniziare nel mese di ottobre per terminare tassativamente entro il 30 giugno 2025, termine ultimo entro il quale gli specializzandi dovranno conseguire il titolo.

I posti del Tfa sostegno IX ciclo 2024 sono divisi per i singoli atenei autorizzati dal ministero come riportato nell’allegato A al decreto del Mur di seguito disponibile.

Possono partecipare al concorso del Tfa sostegno IX ciclo 2024, come sarà specificato nei singoli bandi degli atenei italiani autorizzati dal Mur ad avviare il percorso di specializzazione, gli insegnanti o aspiranti tali in possesso dei seguenti requisiti:

per la scuola d’infanzia e primaria bisogna essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o un diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o ancora un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

bisogna essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o un diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o ancora un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; per la scuola secondaria di I e II grado , medie e superiori, occorre essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o anche di una laurea magistrale o a ciclo unico, o anche di un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente per la determinata classe di concorso. Bisogna anche aver conseguito i 24 Cfu (crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

, medie e superiori, occorre essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o anche di una o a ciclo unico, o anche di un diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente per la determinata classe di concorso. Bisogna anche aver conseguito i (crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche; gli Itp, vale a dire gli insegnanti tecnico-pratici, devono essere in possesso esclusivamente del diploma specifico senza i 24 Cfu. La deroga al requisito della laurea per gli Itp è valida fino all’anno scolastico 2024/2025.

Il candidato al Tfa sostegno 2024 IX ciclo che abbia i requisiti per partecipare alle selezioni per più di un grado di istruzione, per esempio per medie e superiori, può farlo. Per due gradi di istruzione differenti il candidato può anche produrre la domanda di partecipazione al concorso presso due atenei diversi. Non è possibile sostenere le prove per lo stesso grado presso due diversi atenei essendo la preselettiva in una data unica per tutte le università.

Come accaduto nel 2023, anche per il IX ciclo l’accesso diretto è riservato a chi già insegna ed è in possesso di determinati requisiti. Nel dettaglio gli insegnanti in possesso di: