Tfa sostegno V ciclo, rinvio date prove: dal 22 settembre al 1° ottobre

– Specializzazioni sul sostegno, fissate le nuove date delle prove. Decreto Ministero istruzione numero n 41 del 28 aprile 2020.

Le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono rinviate .

Ecco il nuovo calendario:

22 settembre 2020 prove scuola infanzia;

prove scuola infanzia; 24 settembre 2020 prove scuola primaria;

prove scuola primaria; 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;

prove scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.

I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.