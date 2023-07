di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 6.7.2023.

L’INPS ha pubblicato il messaggio numero 2497 del 4/07/2023 contenente indicazioni operative per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) attraverso il canale telematico nel caso di dipendente cessato dal servizio e aderente alla previdenza complementare.

Il messaggio, in particolare, vuole supportare le Amministrazioni nell’inoltro in via telematica dei dati giuridici ed economici relativamente alla fattispecie in questione.

L’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue:

“ Dati utili TFS ”: nel campo “ data fine ”deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS , che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare. Tale data corrisponde a quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Tale ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

”: nel campo “ ”deve essere inserito , che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare. Tale data corrisponde a quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Tale ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”; “Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

La retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

Inoltre, gli operatori delle Amministrazioni, nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS”, devono inserire il codice fiscale dell’iscritto e nel campo “Data Cessazione” l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”.

Il sistema effettua i seguenti controlli:

verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” la presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”;

. verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”;

. verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio.

Solo se tutti i suddetti controlli vengono soddisfatti, l’operatore dell’Amministrazione potrà inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.

