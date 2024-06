27.06.2024.

Informiamo i colleghi che è stata pubblicata sul sito ufficiale la comunicazione per l’a.s. 2024/2025, con i relativi allegati, circa i trasferimenti d’ufficio del personale della scuola in servizio all’estero e trasferimenti d’ufficio e a domanda del personale della scuola in servizio presso le scuole europee.

Si rimanda, pertanto, al sito ufficiale MAECI, alla voce relativa ai trasferimenti a.s. 2024-2025, nella sezione “Sistema della formazione italiana nel mondo – Personale scolastico”.

Trasferimenti scuole all’estero

