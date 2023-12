La tredicesima insegnanti di dicembre 2023, la gratifica natalizia, arriverà con il prossimo stipendio, ma non tutti riceveranno l’intero importo. Ecco a chi spetta, quanto e date accredito.

Quando arriva la tredicesima degli insegnanti 2023? E a chi spetta l’intero importo? Quali sono le date di pagamento della gratifica natalizia? Domande che i docenti, specie quelli alle prime armi, potrebbero porsi.

La tredicesima mensilità, anche detta gratifica natalizia, viene pagata a dicembre a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici prima delle festività. Tutti gli insegnanti ne hanno diritto, ma a seconda della tipologia contrattuale e del numero dei mesi lavorati il pagamento della tredicesima avverrà in date differenti e in certi casi con un accredito parziale.

In questi giorni tutti gli insegnanti, ma anche il personale Ata della scuola, sono in attesa di scoprire l’importo dello stipendio e le voci del cedolino NoiPa tuttavia l’accesso alla piattaforma, e in particolare al sevizio di consultazione pagamenti nell’area riservata, è inibito almeno fino al pomeriggio del 7 dicembre.

Proprio in merito al cedolino stipendiale bisogna precisare che alcuni insegnanti non troveranno la tredicesima 2023 nello stesso, ma dovranno attendere un’emissione speciale. Vediamo allora quali sono le date di pagamento della tredicesima insegnanti di dicembre, chi la riceve per intero e chi no.

Tredicesima insegnanti 2023: a chi spetta l’intero importo

Non tutti gli insegnanti riceveranno l’intero importo della tredicesima 2023 e questo dipende dalla tipologia contrattuale e quindi bisogna distinguere tra:

insegnanti con contratto a tempo indeterminato, vale a dire di ruolo ;

; insegnanti con contatto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto ;

; insegnanti con supplenza saltuaria o breve conferita da graduatorie di istituto.

I docenti di ruolo ricevono la tredicesima per intero a dicembre con lo stipendio mensile. La tredicesima viene corrisposta ai dipendenti pubblici e privati prima delle vacanze natalizie come tredicesima mensilità sulla base dei mesi lavorati. Si tratta, quindi, per chi ha lavorato almeno 12 mesi, di un altro stipendio in busta paga a dicembre.

I docenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto 2024 che hanno preso servizio nella scuola a settembre, o a ottobre (qualcuno anche a novembre e ricordiamo che le supplenze da Gps si possono conferire fino al 31 dicembre), ricevono la tredicesima insegnanti solo per i mesi già lavorati. La restante parte, per i mesi che vanno da gennaio a giugno o agosto, verrà pagata a dicembre 2024 con un’emissione speciale.

La tredicesima degli insegnanti che hanno un contratto di supplenza breve o saltuaria, conferita da graduatorie di istituto per la copertura di docenti in malattia, maternità o congedo per esempio, riceveranno la tredicesima frazionata ogni mese con il rateo dello stipendio mensile.

Alla luce di quanto detto se chi ha il contratto a tempo indeterminato riceve la tredicesima per intero a dicembre, chi ha una supplenza annuale ne prenderà solo una parte e il restante importo arriverà fra un anno. Chi ha un contratto di supplenza breve, invece, deve attendere l’emissione speciale dello stipendio per vedersi riconosciuto anche il rateo della tredicesima frazionata.

Tredicesima insegnanti 2023, quando arriva: le date del pagamento

La differente posizione degli insegnanti determina anche un calendario differente per il pagamento della tredicesima 2023. Le date del pagamento della tredicesima insegnanti possono variare:

i docenti con contratto a tempo indeterminato riceveranno la tredicesima mensilità con lo stipendio di dicembre che arriverà in anticipo rispetto alla data ordinaria del 23 del mese. L’accredito dovrebbe essere previsto venerdì 15 dicembre , o anche intorno al 13 o 14 comunque non oltre la metà del mese;

rispetto alla data ordinaria del 23 del mese. L’accredito dovrebbe essere previsto , o anche intorno al 13 o 14 comunque non oltre la metà del mese; anche i docenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto ricevono la tredicesima entro la metà del mese con lo stipendio mensile.

Per quanto riguarda gli insegnanti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno avuto un contratto di supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto, e sono in attesa della restante tredicesima per il lavoro svolto da gennaio 2023 fino alla scadenza prevista, gli stessi dovranno attendere l’emissione speciale del ministero disponibile a tempo debito nella sezione “Consultazione pagamenti” di NoiPa. Lo scorso anno l’emissione speciale per la tredicesima arretrata vi fu il 22 dicembre, anche quest’anno quindi potrebbe arrivare prima di Natale.

