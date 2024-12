Indice

Quando sarà accreditata la tredicesima?

Perché la tredicesima 2024 è più bassa?

Impatti e reazioni

Prospettive per il futuro

Quando sarà accreditata la tredicesima?

Secondo il calendario ufficiale di NoiPA, le date di pagamento sono così distribuite:

Insegnanti di scuole materne ed elementari: accredito anticipato al 13 dicembre 2024 , poiché il 14 dicembre cade di sabato.

accredito anticipato al , poiché il 14 dicembre cade di sabato. Personale supplente: accredito previsto per il 16 dicembre 2024.

Queste tempistiche permettono ai lavoratori di ricevere la tredicesima prima delle festività natalizie.

Perché la tredicesima 2024 è più bassa?

La riduzione rispetto al 2023 è principalmente dovuta all’assenza di somme straordinarie. L’anno scorso, infatti, la tredicesima era stata incrementata da un’una tantum legata al rinnovo contrattuale, che aveva reso l’importo più elevato. Quest’anno, senza l’aggiunta di questa componente, la cifra torna ai valori standard, causando una diminuzione che può raggiungere i 500 euro.

Impatti e reazioni

Molti lavoratori hanno espresso insoddisfazione per questa riduzione, soprattutto in un momento di difficoltà economica. La tredicesima rappresenta un sostegno fondamentale per affrontare le spese natalizie, e un importo più basso rispetto alle aspettative ha generato malcontento.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalla mancanza di una comunicazione chiara da parte delle istituzioni, che avrebbe potuto aiutare i lavoratori a comprendere meglio le differenze tra gli importi di quest’anno e quelli del 2023.

Prospettive per il futuro

L’attuale situazione mette in evidenza l’importanza di un rinnovo contrattuale che garantisca aumenti salariali più significativi e stabili nel tempo. Con l’aumento del costo della vita, molti dipendenti pubblici auspicano interventi concreti per migliorare il potere d’acquisto.

Il cedolino della tredicesima 2024 sarà disponibile a breve su NoiPA, fornendo maggiori dettagli sull’importo effettivo e le relative trattenute.