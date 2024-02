di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 1.2.2024.

Lasciate ormai alle spalle le festività natalizie, nel mese di febbraio si potrà di nuovo tirare il fiato con le vacanze invernali o di Carnevale.

È bene però sapere che non tutte le Regioni sospenderanno le lezioni, in quanto le vacanze di Carnevale sono previste solo in alcuni territori.

Vediamo quali.

Veneto: dal 12 al 14 febbraio 2024

Basilicata: 12 e 13 febbraio 2024

Bolzano: dal 10 al 18 febbraio 2024

Calabria: 12 e 13 febbraio 2024

Campania: 12 e 13 febbraio 2024

Friuli Venezia Giulia: dal 12 al 14 febbraio 2024

Lombardia: 12 e 13 febbraio 2024

Molise: dal 12 al 14 febbraio 2024

Piemonte: dal 10 al 13 febbraio 2024

Puglia: 12 e 13 febbraio 2024 Sardegna: 13 febbraio 2024 Trento: dall’8 al 13 febbraio 2024 Valle d’Aosta: dal 12 al 14 febbraio 2024 Tutti i calendari scolastici

