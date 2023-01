4.1.2023.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del Merito del Governo di Giorgia Meloni, è tornato a parlare dei suoi obiettivi per il sistema scolastico in un tweet: “È fondamentale che l’insegnante torni ad avere un ruolo centrale nella nostra società. Dobbiamo ridare autorevolezza e rispetto a questa figura strategica, per costruire il futuro dei nostri giovani e del nostro Paese”, ha scritto.

L’esponente della politica vuole in sostanza fare sì che il ruolo dell’insegnante torni ad essere fondamentale. È anche per questo motivo che, come riportato da Orizzonte Scuola, intende introdurre tramite la riforma dell’orientamento prevista del Pnrr la figura del docente tutor, che è specializzato in pedagogia avrà in collaborazione con i colleghi di materie specifiche il compito di “prendersi cura di chi ha difficoltà e di chi ha bisogno di accelerare”. “Deve essere più formato e più retribuito. Valorizzare il merito degli insegnanti deve passare da questo”, aveva affermato recentemente.

Gli obiettivi del Ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che si è insediato con il Governo di Giorgia Meloni, sono dunque chiari. Anche nelle scorse settimane aveva ribadito come sia necessario un ritorno al passato in quel che concerne il ruolo dell’insegnante. “Il mio scopo è avere una scuola serena, seria, sicura, una scuola che non solo formi ma anche orienti, in cui si ripristini la autorevolezza dei docenti e sia valorizzato sempre di più il grande lavoro che fanno, e nella quale gli studenti possano scoprire i propri talenti e costruirsi un futuro di piena realizzazione personale e lavorativa”, aveva annunciato.

In questo contesto si inseriscono certamente anche le misure relative all’aumento degli stipendi dei docenti. È per questo motivo che all’inizio del suo mandato è riuscito a chiudere con i sindacati l’accordo economico per il rinnovo del contratto scuola 2019/2022.

