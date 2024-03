Valditara: la scuola della fuffa e della propaganda

inviato da Gianni Scarpa, 23.3.2024.

Siamo alla propaganda che tace sul flop dei Licei Made in Italy e del bassissimo grado di appeal della nuova filiera tecnico-professionale.

Hanno suscitato alcuni imbarazzi nell’ambito ministeriali del MIM le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara nel suo libro “La Scuola dei Talenti” circa la possibilità che i nuovi istituti tecnici e professionali siano strumenti per agevolare la costruzione del ponte sullo stretto di Messina.

“Gli istituti professionali formeranno i futuri tecnici del Ponte sullo Stretto”. Questo in relazione soprattutto ai professionali del Sud. La visione del Ministro è di una scuola completamente ancillare alle grandi opere e alle grandi riforme volute dal governo, creatrice di forza lavoro più o meno qualificata e volano di uno sviluppo tradizionale ben lontano dagli obiettivi della transizione energetica e dalla necessaria implementazione della rete ferroviaria e della possibile viabilità sostenibile in Sicilia, Calabria e in gran parte del meridione.