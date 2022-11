di Gianna Fregonara, Il Corriere della sera, 31.10.2022.

Il nuovo ministro dell’Istruzione e del Merito: si usino competenze dal mondo delle imprese per insegnare negli istituti tecnici e nei professionali. La carriera dei docenti? «Articoleremo la funzione docente»

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si occupa da sempre di scuola e università. Professore di diritto romano a Torino, preside all’Università Europea dei legionari di Cristo a Roma, già capo dipartimento del ministero dell’Istruzione con Bussetti. Senatore di An per tre legislature, è stato relatore della legge Gelmini per l’università, ha poi scritto il manifesto della Lega «L’Italia che vorrei» (un indizio: qui il sostantivo merito compare 18 volte), ha diretto la rivista Logos, luogo di dibattito del sovranismo e della sovranità popolare con contatti oltre Oceano e ha fondato il think tank Lettera 150 (300 professori universitari, crogiolo di idee per Matteo Salvini). Le sue priorità: l’Alleanza per il Merito e il rafforzamento della filiera tecnica e professionale aprendola ai territori. Perché avete cambiato nome al ministero, aggiungendo il sostantivo merito?

«Perché la scuola oggi è una scuola classista. Non è la scuola dell’eguaglianza e non aiuta i ragazzi a realizzarsi costruendosi una soddisfacente vita adulta. La dispersione è al 12,7 per cento, se aggiungiamo quella implicita (cioè di chi ha il diploma ma non le competenze minime), sale ad un preoccupante 20 per cento. Tutto questo dentro un divario di apprendimento tra i territori. Come ha scritto sul Corriere Ernesto Galli Della Loggia, “non è una scuola dell’eguaglianza perché non è una scuola del merito”. Parte da questa consapevolezza la sfida del merito, che dà sostanza alla parola Istruzione».