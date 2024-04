Rai News, 14.4.2024.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, a Varese in occasione della festa per i 40 anni della Lega, ha annunciato che il provvedimento è in dirittura d’arrivo.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a Varese in occasione della festa per i 40 anni della Lega, dopo le polemiche legate alla chiusura della scuola a Pioltello nel giorno della fine del Ramadan, torna a parlare del provvedimento riguardo alla chiusura degli edifici scolastici nei giorni di festa e chiarisce: “Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato”, ha detto, annunciando poi che “Il provvedimento è in dirittura d’arrivo”.

Il ministro ha anche aggiunto che il governo ha ‘trovato 180 milioni di euro per Agenda Nord, un progetto che viene incontro a quelle aree’ del Nord ‘in cui c’è una forte dispersione scolastica. Un grande piano di intervento mai concepito prima per supportare i nostri ragazzi’, ha sottolineato.

Valditara: “No alla chiusura delle scuole nelle festività non riconosciute dallo Stato”

