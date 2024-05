“Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società”, ha riferito il ministro al congresso di DirigentiScuola, sindacato nazionale dei presidi, a Bari. Mercoledì il decreto sulla mobilità dei dirigenti scolastici

“Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l’Italia. Dobbiamo ripristinare il principio di autorità” della scuola e dei presidi. “L’anarchia vuol dire assenza di autorità e noi dobbiamo sconfiggere quella cultura sessantottina che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese”.

Lo ha riferito il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo in collegamento durante il congresso di DirigentiScuola, sindacato nazionale dei presidi, in corso a Bari. “La caduta di rispetto che c’è nella società italiana verso il mondo della scuola deriva anche da questo. Voglio che i dirigenti scolastici, come i docenti e tutto il personale della scuola siano rispettati anche dai genitori”.