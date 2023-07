dal blog di Gianfranco Scialpi, 27.7.2023.

Valorizzazione dei docenti. G. Valditara promette risorse adeguate. Rimarrà un sogno

Valorizzazione dei docenti. La dichiarazione di Valditara

Valorizzazione dei docenti. Spesso se ne parla. Purtroppo l’espressione non rimanda a risorse significative. Quindi è difficile capire cosa s’intende per valorizzazione. L’impressione è che tutto si riduca a una pacca sulla spalla o a un semplice grazie. Troppo poco!

Comunque il Ministro è tornato a ribadire il suo impegno per un rconoscimento economico adeguato. “Spesso è una persona demotivata: per lo stipendio, per lo stress perché quello dell’insegnante è uno dei lavori più stressanti…l’ultimo contratto siglato è il migliore sin qui concluso, è solo il primo passo.dobbiamo dare altre opportunità come quella del docente tutor, dare loro modo di impegnarsi in attività extracurriculari, al pomeriggio o d’estate, pagandoli, chiedendo qualcosa in più ma dando il giusto corrispettivo perché i nostri ragazzi, i nostri talenti possano diventare linfa vitale del nostro Paese” (Giffoni)

Difficile, andare oltre i tetti già definiti

Occorre riconoscere un certo presenzialismo del Ministro che ha il vantaggio di tenere sempre accesi i fari sullla scuola. Detto questo, purtroppo le tante dichiarazioni non porteranno a nulla. Più precisamente non si andrà nei prossimi contratti oltre 124€ lordi e e i 7€ per attività aggiuntive (ad esempio tutor, attività di orientamento). In altre parole i suddetti tetti costituiranno i riferimenti obbligati per i futuri incentivi economici.

La convinziome si basa su elementi oggettivi: siamo il Paese più indebitato al mondo (145% rispetto al Pil), più vecchio (il Pil non crescerà significativamente), produttivamente abbiamo puntato sui bassi salari (soprattutto in entrata) piuttosto che sull’innovazione tecnologica (M. Martone 2023).

Se questo è lo scenario significa che le casse dello Stato sono quasi vuote. Da qui non è difficile comprendere il futuro economico della scuola.

Valorizzazione dei docenti. Il sogno infranto di Valditara

