inviata dal Movimento Idoneinsieme Veneto, 29.8.2024.

Protesta dei Docenti Precari: Manifestazione il 30 Agosto

davanti all’Ufficio Scolastico Regionale Veneto di Mestre

Chi Siamo

Siamo insegnanti precari della Regione Veneto che, nel 2022, hanno affrontato e superato con successo le difficili prove del concorso ordinario 2020 (D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022). Queste prove hanno incluso esami scritti, orali e, per alcuni, anche impegnative prove pratiche. Nonostante il limitato numero di posti disponibili, molti di noi hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento e sono stati inseriti nelle graduatorie di merito, ora ad esaurimento, che ci garantiscono il diritto di diventare insegnanti di ruolo a tutti gli effetti.

La Situazione Attuale

Nel 2023/2024, solo chi si trovava nelle prime posizioni delle graduatorie è stato assunto. Tuttavia, l’arrivo del concorso PNRR ha creato grande incertezza tra di noi, poiché ci vediamo scavalcati dai vincitori di questo nuovo concorso e temiamo di essere ulteriormente penalizzati dai futuri concorsi PNRR.

La Nostra Richiesta

Consideriamo profondamente ingiusto il fatto che vengano banditi nuovi concorsi mentre ci sono ancora liste di docenti idonei in attesa di stabilizzazione. Chiediamo il riconoscimento dei nostri diritti e una stabilità lavorativa che possa garantire non solo il nostro futuro, ma anche la continuità educativa e didattica per gli studenti e le loro famiglie.

Le Nostre Azioni

Di fronte a questa situazione inaccettabile, noi docenti idonei del concorso 2020 abbiamo deciso di reagire organizzando manifestazioni in numerose città italiane per il prossimo 30 agosto. Pur tenendo conto della promessa del ministro Valditara di un parziale scorrimento delle graduatorie entro dicembre 2024, con l’assunzione di almeno 5.000 idonei del concorso 2020, riteniamo che queste misure siano insufficienti per risolvere il problema alla radice.

Invitiamo tutti i colleghi, le famiglie e i cittadini a unirsi a noi in questa battaglia per i diritti e per una scuola più giusta e stabile.

Venerdì 30 agosto la protesta degli Idonei del concorso ordinario 2020

