dall’USR per il Veneto, 16.8.2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile il Decreto n. 3231 del 16.08.2024 di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2024/25.

L’USR per il Veneto ricorda che i vincitori del concorso indetto con D.D.G. 2575/2023 che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto a tempo determinato e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del citato decreto legislativo, con oneri, a carico dei partecipanti.

Conseguita l’abilitazione, i docenti saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determinerà la definitiva immissione in ruolo.

L’insussistenza dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali di cui al presente decreto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

.

.

.

.

.

.

.

Veneto – Assegnazione di sede docenti individuati su provincia

ultima modifica: da