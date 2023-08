dall’USR per il Veneto, 4.8.2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: si pubblica il D.M. n. 151 del 28 luglio 2023, in corso di registrazione, e relativa tabella allegata, che autorizza l’immissione in ruolo del personale insegnante di religione cattolica per l’a.s. 2023-24.

Si precisa che, per la regione Veneto, il contingente autorizzato è a pari a 0.

Veneto, nessuna nomina in ruolo insegnanti IRC

