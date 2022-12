dall’USR per il Veneto, 7.12.2022.

Comunicazione della Direzione Generale: si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto pubblica il quinto numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI” dedicato al “Report sulla frequenza anticipata dei bambini alla scuola dell’infanzia, con un focus sulle sezioni primavera”, curato dalle docenti referenti Zerosei nelle diverse province con il coordinamento del Servizio Ispettivo.

Si invitano le scuole dell’infanzia statali e paritarie così come i servizi educativi per l’infanzia a prenderne visione, anche per le proposte operative.

Si acclude il quinto numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI”.

Allegati NEWSLETTER_Prospettive zerosei-quinto numero (2 MB) – 375 download

Veneto. Prospettive ZEROSEI N. 5

