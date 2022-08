dall’USR per il Veneto, 11.8.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: Si rende noto che questo Ufficio, sulla base delle rinunce pervenute alla data dell’8 agosto 2022, dopo la pubblicazione degli esiti complessivi delle operazioni di immissione in ruolo di cui al Decreto prot. 2551 del 28.7.2022, intende procedere allo scorrimento delle graduatorie di merito e delle GAE – con l’assegnazione della provincia – con riferimento alle classi di concorso che presentano ancora capienza nel numero di aspiranti e, nel contempo, disponibilità di posti e di contingente nelle rispettive graduatorie.

La data per la pubblicazione dell’esito dell’operazione di scorrimento – con l’assegnazione della provincia – è prevista in un intervallo temporale tra il 12 e il 16 agosto 2022. Tale data potrà essere posticipata nel caso del protrarsi delle operazioni connesse all’esito della call veloce, di cui al DM 25/2020 prima citato.

A seguito di tale pubblicazione verranno aperte le funzioni per la successiva operazione di assegnazione di sede.

.

.

.

.

.

.

.

Veneto: surroghe alle nomine in ruolo

ultima modifica: da