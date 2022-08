Venezia, accantonamenti GPS art. 59

In relazione a quanto previsto nella nota ministeriale prot. n. 28597 del 29 luglio 2022, I cpv paragrafo 2, tenuto conto degli accantonamenti disposti dalla Direzione Generale dell’USR Veneto per la provincia di Venezia e delle indicazioni fornite in ordine ai criteri da adottare per l’individuazione dei posti da sottrarre alle disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2 comma 4 lett. a ) e b) dell’O.M. n.112/2022 e da riservare alla procedura di cui all’oggetto, si trasmettono in allegato alla presente i prospetti riepilogativi delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado per cui sono stati previsti gli accantonamenti, oltre che dei singoli posti accantonati per ciascuna Istituzione Scolastica.

In particolate, con riferimento ai posti indicati nei prospetti redatti per singola classe di concorso, nelle distinte colonne appositamente evidenziate, a seconda della casistica, Posti interni/ esterni stesso comune/esterni diverso comune al 31-08 sottratti dalle disponibilità supplenze INS e restituiti ai DDSS per supplenze con clausola risolutiva, i rispettivi Dirigenti Scolastici provvederanno alla nomina del supplente dalle graduatorie d’istituto, inserendo nel contratto a tempo determinato apposita clausola risolutiva espressa.