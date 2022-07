USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 21.7.2022.

Con riferimento alla pubblicazione dell’Ufficio I del 15 Luglio 2022 Personale DOCENTE – Immissioni in ruolo a.s. 2022/2023 – Prospetti dei posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2023, le seguenti disponibilità sulla classe di concorso sostegno alla scuola secondaria di primo grado non devono considerarsi in quanto accantonate al fine della sistemazione del personale assunto ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 nr. 73 con decorrenza 01/09/2021 che non hanno trovato disponibilità nella sede di prima assegnazione per contrazione organico 2022/23 :

Nr. 2 posti VEMM84401E TRENTIN – MESTRE

Nr. 1 posto VEMM81601A DOGLIOTTI – CAMPAGNA LUPIA

Nr. 1 posto VEMM86601B PASCOLI – NOALE

Venezia. Aggiornamento disponibilità alla scuola secondaria di primo grado

