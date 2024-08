USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 23.8.2024.

Si pubblica l’elenco dei posti del personale docente rimasti vacanti dopo l’espletamento dei turni di nomina per le assegnazioni delle supplenze annuali a.s. 2024/2025 da GPS 1a fascia su posti di sostegno con contratti a tempo determinato finalizzati alla trasformazione in contratti di ruolo.

I posti compresi nell’elenco sono resi disponibili per l’espletamento della procedura “per chiamata” (call veloce nazionale) di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo modificato da art. 14, lett. c)-bis, D.L. 19/2024.

Venezia, elenco posti disponibili per la Call veloce

