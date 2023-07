USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 18.7.2023.

Su indicazione dell’Ufficio I° in data odierna sono pubblicate all’Albo pretorio on line di questo Ufficio le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo della provincia di Venezia valide per l’a.s. 2023/2024.

