USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 4.9.2023.
Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicate le GPS A.S. 2023-2024 ai sensi dell’O.M. 112/2022.
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-2__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-1__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-2__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-1__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SOTFAS_PPPP_TAB10__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SOTFAS_PPPP_TAB9__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SOTFAS_EEEE_TAB2__04092023
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GRADUATORIA_PROVINCIALE_SOTFAS_EEEE_TAB1__04092023
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GRADUATORIA_INCROCIATA_SOTFAS_SSSS_FSC2__04092023
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GRADUATORIA_EDU_MOT_SOTFAS_EEEM_FSC2__04092023
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GRADUATORIA_EDU_MOT_SOTFAS_EEEM_FSC1__04092023
- Albo n. 31/2023