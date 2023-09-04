Graduatorie provincialiSupplenti Autore: - 04 Settembre 2023 / 19 : 05
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Venezia le GPS per l’a.s. 2023-2024

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia,  4.9.2023.

Pubblicazione GPS A.S. 2023-2024 ai sensi dell’O.M. 112/2022.

Gilda Venezia

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicate le GPS A.S. 2023-2024 ai sensi dell’O.M. 112/2022.

Venezia le GPS per l’a.s. 2023-2024 ultima modifica: 2023-09-04T19:05:08+02:00 da
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