Venezia. Utilizzi assegnazioni provvisorie

Si comunica che questo Ufficio, attraverso l’utilizzo della procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, ha concluso le operazioni di valutazione a SIDI delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte dai docenti di tutti i gradi di scuola, per la provincia di Venezia.

In relazione alla valutazione effettuata per le domande ritenute ammissibili, ai sensi del CCNI dell’8 luglio 2020, prorogato per l’a.s. 2023-24, a seguito della sottoscrizione dell’intesa tra MIM con le OO.SS in data 13 giugno 2023, ciascun interessato ha pertanto ricevuto un messaggio sulla propria casella di posta elettronica.

Per il personale per il quale non sia stata operata la convalida della domanda e che pertanto sia stato escluso dalle procedure di cui trattasi, si pubblica, in allegato al presente avviso, l’elenco con indicazione delle motivazioni.

Si pubblica inoltre l’elenco delle domande di assegnazione provvisoria presentate dai docenti assunti a T.D. ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 9-bis D.L. 73/2021, 5-ter D.L. 228/2021. Contestualmente si pubblicano gli elenchi del personale IRC e del Personale Educativo che hanno presentato domanda di utilizzo/assegnazione provvisoria in forma cartacea.

Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 24 luglio 2023.