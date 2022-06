di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 22.6.2022.

Con una nota, il ministero ha reso noto che dal 21 giugno e fino all’11 luglio 2022 è possibile scegliere le scuole per le supplenze da prima fascia di istituto. La procedura quindi riguarda solo chi è inserito in GAE, non riguarda chi è in GPS.

Per scegliere le scuole si deve accedere da questo link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm tramite SPID. Sarà possibile inserire fino a 20 scuole per la secondaria e 10, di cui fino ad un massimo di 2 circoli didattici, per la scuola dell’infanzia e primaria.

Ci si può inserire anche in una provincia diversa da quella in cui si è presenti in GAE.

.

.

.

..

Via alla procedura per l’inserimento delle scuole per le GAE: le scadenze

ultima modifica: da