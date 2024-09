Obiettivo scuola, 27.92024.

Nomine vincitori PNRR entro il 31 dicembre: per i candidati in servizio conferma ex lege sullo stesso posto; protesta dei docenti.

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106) ha previsto che, in deroga al termine ordinario del 31 agosto 2024, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma del PNRR le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi PNRR.

PRESA DI SERVIZIO DEI VINCITORI DI CONCORSO

I vincitori dei concorsi individuati assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima.

DOCENTI GIÀ IN SERVIZIO NELLA STESSA REGIONE E CLASSE DI CONCORSO

La legge ha previsto che i docenti, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto”.

La conferma riguarda quindi esclusivamente chi è già in servizio nelle medesima regione e per la stessa classe di concorso.

COSA SIGNIFICA CONFERMA SU TALE POSTO?

La legge non fornisce i dettagli su come operare in questa casistica. Al riguardo sono teoricamente possibili due opzioni:

La conferma sul medesimo posto solo per l’a.a. 2024/2025 (per ragioni di continuità) consentendo comunque ai “vincitori” già in servizio sulla stessa CDC di poter scegliere la provincia e il posto che poi andranno effettivamente a ricoprire dal 2025/2026 La conferma sul medesimo posto in via definitiva al 2024/2025, senza quindi possibilità di partecipare alle operazioni di individuazione della provincia\sede.

I primi avvisi pubblicati dagli uffici scolastici di Lombardia e Veneto, vanno nella direzione della seconda opzione.

Infatti, negli avvisi si legge che, “i docenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali di cui sopra che hanno stipulato, per l’anno scolastico 2024/2025, un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso, sono confermati ex lege su tale posto, per costoro le funzioni di scelta della provincia non saranno aperte e la nomina in ruolo avverrà con decreto di questa Direzione generale, con il quale si darà altresì atto della sussistenza del presupposto applicativo della norma sopra citata, con conseguente conferma sul posto ove stanno svolgendo la supplenza annuale.

Dello stesso tenore la nota dell’USR Lombardia:

Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 4 bis c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: “i docenti eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/25 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori sono confermati su tale posto”. Tali docenti, quindi, non saranno convocati ai fini dell’espressione delle preferenze di provincia ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno conferma.

Questo modo di operare rischia di danneggiare i vari candidati per evidenti ragioni:

Coloro che si trovano nelle prime posizioni delle graduatorie dei concorsi PNRR, ma che sono in servizio sulla stessa CDC\regione, vengono privati di fatto della possibilità di scegliere, essendo confermati sullo stesso posto. Una circostanza che rischia di alimentare contenziosi.

. In generale, anche per gli altri vincitori che non sono in servizio sulla stessa regione\CDC, di fatto viene limitata la loro possibilità di scelta in quanto vengono privati della possibilità di scegliere sui posti su cui avverrà la conferma dei candidati già in servizio. Anche in questo caso il rischio è quello di alimentare contenzioni.

Sarebbe stato più corretto consentire comunque a tutti i candidati di effettuare la scelta della provincia\scuola e poi procedere, per i candidati già in servizio, con la conferma per ragioni di continuità, per il solo anno scolastico 2024/2025.

.

.

.

.

.

.

.

..

Vincitori PNRR entro il 31 dicembre: conferma sullo stesso posto

ultima modifica: da