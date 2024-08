di Norbero Gallo, La Voce della scuola, 14.8.2024.

Visibile da oggi il cedolino di agosto, doppio per gran parte dei dipendenti della scuola. Oltre a quello contenente la busta paga, infatti, in un cedolino a parte risultano i pagamenti del salario accessorio, i compensi del fondo di istituto (inclusi quelli per i tutor dell’ orientamento e per l’ orientatore) e quelli per chi ha svolto il ruolo di commissario agli Esami di Stato.

Tuttavia, in base a numerose segnalazioni pervenute, quest’ ultima voce risulterebbe soltanto parziale.

Ci segnalano infatti diversi lettori la presenza di una voce di pagamento relativo agli esami di stato con il codice CC01/000N ESAMI STATO-QUADRO B D.I. 24-5-2007 – QUOTA ESENTE la cui entità, tuttavia, non corrisponde ai compensi stabiliti.

Si tratta in effetti del solo compenso dovuto per l’ eventuale trasferta a membri interni ed esterni, definito dalla Del. N. 488 del 31 marzo 2017, quota prevista dal Quadro B del D.I. del 24 maggio 2007, che non forma base retributiva e fiscale ed è inserito nel sistema informatico con la sigla CC01, “compenso esente generico”.

A mancare sarebbe a questo punto il compenso riferito al Quadro A, ovvero quello relativo allo svolgimento del ruolo di commissario vero e proprio, che dovrebbe riportare il codice A008/0001 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI SCUOLA SEC. SUPERIORE.

Va detto che è già capitato in passato che il pagamento degli Esami di Stato venisse di fatto “rateizzato” in due tranche, delle quali la seconda è stata poi regolarmente pagata con il cedolino di settembre.

Resta il mistero sulle cause e il disagio di chi troverà una busta paga di agosto assai più “leggera” di quella attesa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Visibile il cedolino di agosto. Esami di Stato: compenso a metà?

ultima modifica: da