Percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, in arrivo novità per quanto riguarda l’avvio dei corsi relativi al secondo ciclo. La prima novità è rappresentata dall’imminente pubblicazione del decreto riguardante i contingenti per i docenti che svolgeranno la funzione di tutor coordinatore. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, a questo proposito, ha già emesso una Nota.

Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, quando partirà il secondo ciclo di corsi?

Quando scatteranno i corsi relativi al secondo ciclo di percorsi abilitanti? Come riporta Orizzonte Scuola, con molta probabilità, non si dovrà attendere la prossima primavera, sia perché la macchina organizzativa è già stata collaudata in occasione del primo ciclo di percorsi abilitanti, sia perché i vincitori del primo concorso PNRR dovranno svolgere i percorsi a loro riservati per poter ratificare la loro immissione in ruolo e tali percorsi saranno inevitabilmente legati al secondo ciclo di corsi abilitanti.

Un’altra novità riguardante il prossimo avvio del secondo ciclo di abilitazioni è quella relativa a una Nota inerente la richiesta di accreditamento dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2024/25: la Nota in questione è stata trasmessa alle Università e alle istituzioni AFAM che organizzeranno i prossimi corsi. La scadenza per la compilazione della piattaforma è stata fissata al prossimo 12 dicembre. Gli step verso l’avvio del secondo ciclo di percorsi abilitanti, poi, saranno gli stessi del primo ciclo, con la valutazione di ANVUR sulle richieste di accreditamento, i successivi decreti di attivazione e la pubblicazione dei bandi per la presentazione della domanda di iscrizione.