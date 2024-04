di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 23.4.2024.

Chi si abiliterà (con i percorsi universitari) per la A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) con i percorsi abilitanti, potrà dire di essere abilitato anche per la classe aggregata, la A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado)? Alla domanda ha cercato di rispondere il Mim con una nota – la potete scaricare in fondo al post.

Gli ambiti disciplinari

Il quesito nasce dal fatto che il Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 aveva istituito i cosiddetti “Ambiti Disciplinari”, cioè operava delle aggregazioni tra le classi di concorso con l’obiettivo di realizzare uno snellimento delle procedure concorsuali e delle abilitazioni.

Eccone due esempi:

AD 01, con cui venivano aggregate le classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A – 17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

. AD 02, con cui venivano aggregate le classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Il parere del ministero

Nella nota il ministero afferma chiaramente due cose:

Sia i concorsi che i percorsi universitari avverranno per singola classe di concorso (e non per ambito disciplinare);

. chi otterrà l’abilitazione per una delle classi di concorso non otterrà automaticamente l’abilitazione anche per le altre classi appartenenti allo stesso ambito. Lo stesso vale per le procedure concorsuali.

Cosa prevede la normativa

Sul punto, il ministero non sembra avere le idee chiarissime, visto che da una parte afferma che gli ambiti disciplinari non risultano contemplati dalla vigente normativa in materia, perché con la modifica introdotta con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato eliminato il riferimento agli ambiti disciplinari per le prossime procedure concorsuali, ma dall’altra si racconta che il MIM è ancora in attesa della pronuncia sul punto dei competenti uffici del Ministero dell’università e della ricerca…

I bandi

Dopo la pubblicazione del decreto MUR n. 620 del 22-04-2024 sono finalmente chiare le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune. Dopo questo passaggio arriva ora il momento della pubblicazione dei bandi delle singole università.

Cosa fare ora?

Aspettare e consultare i siti delle università di nostro interesse. Non è detto, visto che siamo alla fine di un anno scolastico, che possano iniziare subito i percorsi abilitanti. Visto che dovrebbe esserci una quota di tirocinio diretto e indiretto, potrebbe anche darsi che i corsi inizieranno dal prossimo primo settembre.

Abilitazioni, non saranno per ambiti disciplinari verticali e orizzontali ma per singola classe di concorso

