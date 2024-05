Adolescenti in ansia per colpa dei genitori

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 15.5.2024.

Stefania Andreoli: Adolescenti in ansia? Soffrono della sindrome dei “bravi bambini” per colpa dei genitori.

Si continua a parlare di giovani, di famiglie e di educazione. Cosa c’è che non sta funzionando nella società di oggi? A interviene sulla questione è anche l’opinione pubblica. Stefania Andreoli, psicoterapeuta, intervenuta negli scorsi giorni alla trasmissione di La7, In altre parole, fa una panoramica del perché, secondo lei, gli adolescenti soffrono di ansia.

Ecco cosa dice la psicoterapeuta: “L’ansia è arrivata nella vita degli adolescenti quando hanno smesso di essere tali, cioè quando hanno smesso di trasgredire, e hanno smesso di trasgredire da quando i loro genitori sono diventati dei super genitori, investitissimi nel loro ruolo, molto attenti a fare sempre la cosa giusta senza mai una sbavatura, con l’unico obiettivo di non farsi mai odiare, che è tipico del cattivo genitore, non del buon genitore.

I ragazzi non hanno più potuto arrivare a 16 anni mettendosi di taglio e mettendo fuori una certa aggressività, alle volte (senza essere fraintesa), anche violenza, tutta questa carica della pancia, che da qualche parte deve uscire per diventare grandi e prima di sconoscere i propri genitori. Ma se tu hai dei padri e delle madri straordinari che ti hanno sempre dato tutto, che altro non vogliono che tu sia felice, per cosa te la prendi? Ecco, quella roba lì li ha fatti ammalare, si sono ammalati di “bravi bambini” e questa brava bambitudine ha fatto venir loro l’ansia, quella patologica, cioè quella che poi li ha lasciati a casa da scuola, non ha più permesso loro di uscire e incontrare gli altri”.

E continua: “Mi piace definire l’ansia, quella dei ragazzi, come un gomitolo di cose non pensate su di sé. Cioè l’ansia ti arriva quando c’è qualcosa che il tuo sistema psicofisico, bussandoti sulla spalla in malo modo perché l’ansia è brutta e cattiva, ti ferma per chiederti: ‘La pianti di far finta che vada tutto bene quando non è vero?’ Quindi è una grande amica perché ti dà dei segnali rispetto all’andamento. Perché è venuta fuori dopo il Covid? Perché questi ragazzi hanno potuto dare la colpa alla pandemia e non ai loro genitori”.

Adolescenti in ansia per colpa dei genitori

