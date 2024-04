di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 30.4.2024.

In questa settimana cerchiamo di dare risposta a delle domande che potrebbero avere i docenti in sede di aggiornamento GPS.

Quando è sensato inserirsi in prima fascia con riserva

A nostro avviso si dovrebbero iscrivere in prima fascia con riserva solo i docenti precari che sono già iscritti ad un corso abilitante da 30 CFU o stanno frequentando il TFA sostegno. Per gli altri si tratterebbe più che altro di una preghiera, visto che bisogna considerare che è necessario aver terminato tali percorsi entro il 30 giugno, e che, anche se uscissero i decreti relativi alle abilitazioni, i percorsi non potrebbero iniziare subito, ma ci vorrebbero almeno un mese e mezzo per arrivare alle prime lezioni.

.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento GPS, conviene inserirsi in prima fascia con riserva per un corso abilitante non ancora iniziato?

ultima modifica: da