Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il prossimo appuntamento è fissato al 2024: sarà possibile, per gli aspiranti docenti della scuola secondaria, inserirsi in seconda fascia con il titolo di studio più i 24 CFU

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024

Il prossimo aggiornamento delle GPS è previsto nel 2024: come accaduto quest’anno, anche le prossime Graduatorie Provinciali per le Supplenze avranno validità biennale, quindi per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

Se per la prima fascia GPS occorre essere in possesso dell’abilitazione (o della specializzazione per il sostegno), per la seconda fascia posto comune ci si è potuti inserire, sinora, con il possesso del titolo di studio relativo a quella determinata classe di concorso più uno dei seguenti titoli:

24 CFU/CFA (di questi almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti 4 ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; oppure con l’abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; oppure con un precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Le modifiche ai requisiti per l’accesso ai concorsi

L’articolo 44 del decreto legge N. 36/2022 (riforma del reclutamento), convertito in legge N. 79/2022 ha modificato l’articolo 5 del decreto legislativo N. 59/2017, dove sono contenuti i requisiti per poter accedere ai concorsi della scuola secondaria.

Come afferma anche ‘Orizzonte Scuola’, le modifiche apportate all’articolo 5 del decreto legislativo N. 59/2017 potrebbero cambiare i requisiti per il nuovo inserimento degli aspiranti docenti nella seconda fascia delle GPS per i posti comuni (e ITP), anche se occorrerà attendere le nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione.

Le disposizioni dell’O.M. N. 112/2022

In ogni caso, le disposizioni dovrebbero cambiare anche alla luce di quanto contenuto nella O.M. N. 112/2022 riguardante l’ultimo aggiornamentodelle GPS, in merito all’inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto per posto comune nella scuola secondaria. Qui, infatti, si legge:

‘Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[…] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59‘.

Considerando le modifiche apportate all’articolo 5 del suddetto decreto legislativo N. 59 del 13 aprile 2017, anche i requisiti per il nuovo inserimento nelle GPS seconda fascia per il 2024 dovrebbero cambiare.

Aggiornamento GPS nel 2024, titolo di studio + 24 CFU per il nuovo inserimento?

