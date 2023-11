di Libero Tassella, La Tecnica della scuola, 9.11.2023.

Ancora un’aggressione nella scuola. Questa volta in Sardegna. Un genitore aggredisce a testate un insegnante di matematica all’interno di un edificio scolastico e lo manda all’ospedale con una prognosi di 15 giorni.

Episodi come questi, sempre più frequenti oramai, sono purtroppo destinati a diffondersi sempre più anche perché si è creata una sorta di impunità e non si reagisce alle aggressioni come si dovrebbe fare.

Ecco cosa dovrebbe succedere a nostro avviso dopo un’aggressione in una scuola da parte di studenti o genitori.

Fare una manifestazione, immediatamente, il giorno dopo con cartelli, fuori i cancelli della scuola e ritardare di un’ora l’inizio delle lezioni, si deve avvertire e provocare disagio, positivo sarebbe il coinvolgimento delle strutture territoriali delle OO.SS. di categoria.

. Parlare nelle classi di quanto accaduto.

. Dopo qualche giorno fare una manifestazione cittadina con tutti gli insegnanti, gli studenti e i genitori di quella scuola con un corteo guidato dal DS e dal presidente del consiglio di Istituto e invitando la stampa e le autorità nonché i sindacati della Scuola.

. Costituirsi parte civile contro l’aggressore da parte del DS in quanto legale rappresentante della scuola. Il resto sono solo chiacchiere e per adesso purtroppo si sono solo sentite solo molte parole . Il fenomeno purtroppo dilaga ma registriamo l’inerzia delle scuole dai DS al Ministro Valditara. . . . . . . . . . . .

Aggressioni nelle scuole, che fare?

ultima modifica: da