Algoritmo GPS 2024: storica sentenza

Punti principali delle sentenze

Definizione di “rinunciatario”:

Il Ministero dell’Istruzione considera rinunciatario non solo chi non ha presentato domanda o ha rinunciato effettivamente alla sede assegnata, ma anche chi non ha ottenuto le sedi richieste.

La sanzione per il rinunciatario è severa, impedendo ulteriori contratti da GAE (Graduatorie ad Esaurimento) o GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per la stessa classe di concorso.

Interpretazione della normativa

La giurisprudenza più attenta stabilisce che se un docente rifiuta una sede non indicata nelle sue preferenze, tale rinuncia dovrebbe escluderlo solo dalle sedi non preferite, non da quelle richieste.

Definizione di “docenti trattati dalla procedura”

Secondo il Ministero, tutti i docenti, inclusi quelli che non hanno ricevuto alcuna supplenza, sono considerati trattati dalla procedura.

La Corte d’Appello invece definisce “trattato dalla procedura” solo il docente che ha ricevuto un incarico.

Implicazioni pratiche

Nuove convocazioni: Se dopo un’assegnazione iniziale si rendono disponibili nuovi posti, il Ministero deve ripercorrere la graduatoria dall’inizio e offrire i nuovi posti ai docenti con punteggio più alto che hanno espresso preferenza per quelle sedi.

Riconoscimento del punteggio: Nel caso specifico trattato dalla Corte d’Appello, la docente ha ottenuto il riconoscimento del punteggio e il pagamento delle differenze retributive tra gli stipendi effettivamente percepiti e quelli che le sarebbero spettati per supplenze brevi.