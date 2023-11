Terza fase: “Peer to peer e osservazione in classe”

L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, della durata di 12 ore è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione d’insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova.

Il docente tutor

Al docente in anno di formazione e prova è affiancato un docente con la funzione di tutor, di norma individuato fra i docenti di ruolo appartenenti alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra, con il compito di seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio. Il tutor inoltre avrà il compito di relazionare al comitato perla valutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze d’insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.

4 fase “Formazione on line”

La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell’INDIRE, coordina e monitora le attività per la realizzazione e aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti in periodo annuale di prova in servizio durante tutto il periodo di formazione. la formazione ha la durata complessiva di 20 ore e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

• Analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;

• Elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;

• Compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;

• Libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.