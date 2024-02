di Carlo Maria Giordana, Scuola in Forma, 14.2.2024.

Il documento aggiornato a febbraio 2024 riguardante la normativa sui distacchi, le aspettative e i permessi sindacali.

L’ARAN ha recentemente pubblicato un documento aggiornato, fondamentale per chi opera nel settore pubblico, che riguarda le norme sui distacchi, le aspettative e i permessi sindacali.

Il documento è inerente le ultime modifiche apportate alle disposizioni contrattuali del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le regole aggiornate per la distribuzione dei permessi sindacali tra le associazioni rappresentative per il triennio 2022-2024, con l’ultima revisione datata 30 novembre 2023.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali: l’obiettivo del documento ARAN

L’obiettivo principale di questa pubblicazione è quello di facilitare l’accesso e la comprensione delle regolamentazioni attuali riguardanti le tematiche sindacali, con un focus particolare sui diritti relativi a distacchi e permessi sindacali.

Il testo è destinato a diventare un riferimento imprescindibile per dipendenti e dirigenti pubblici, definiti nell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e operanti nelle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto.

La sua applicabilità si estende ai lavoratori coinvolti nei settori della contrattazione collettiva nazionale e delle aree di dirigenza autonome, inclusi quelli del settore scolastico.

ARAN, accessibilità e importanza del documento scaricabile

Per garantire una facile accessibilità e diffusione delle informazioni, il documento è disponibile per il download. Questo aggiornamento rappresenta una risorsa indispensabile per chi cerca di navigare le complessità delle normative sindacali nel settore pubblico italiano.

Allegato

ARAN, tutto su distacchi, aspettative e permessi sindacali: testo aggiornato CCNQ

