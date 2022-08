La formazione

La norma si aggiunge alle disposizioni dell’ultimo decreto (il 79) che aveva introdotto i corsi triennali di aggiornamento per rafforzare la formazione degli insegnanti già in cattedra oltre a rivedere le regole per l’accesso alla professione per i nuovi laureati. In un primo momentO si era pensato ad un meccanismo di incentivo e di carriera legato ad un’accelerazione degli scatti di anzianità per chi avesse partecipato con profitto ai corsi. Ma dopo una tormentata mediazione in Parlamento la norma è stata cambiata: chi completa un ciclo triennale di formazione potrà avere un incentivo una tantum tra il 10 e il 20 per cento dello stipendio (anche questo non per tutti ma dipende dalle risorse annualmente disponibili). Una misura considerata troppo leggera dalla Commissione europea, che aveva chiesto un altro intervento.