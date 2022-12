di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 14.12.2022.

Le intenzioni sono buone, ma si scontrano con la penuria di risorse finanziarie e professionali.

Il Ministro Valditara, anche lui affetto dal virus comunicativo riformatore, ha dichiarato che sarà introdotta la nuova figura di tutor di sostegno per gli allievi in difficoltà e per i più dotati. Il prof tutor dovrà “seguire più da vicino i ragazzi in difficoltà e valorizzare chi è molto bravo e sta stretto nel programma, anche al di fuori dell’orario di lezione durante l’anno e nei periodi di sospensione delle lezioni. Adesso sono le famiglie più abbienti a pagare le lezioni private o corsi aggiuntivi. È compito dello Stato farlo”.

Le intenzioni sono buone, ma si scontrano con la penuria di risorse finanziarie e professionali. Già esistono da anni nelle superiori sportelli e corsi di recupero (i famosi ex IDEI di Fioroni) e hanno cercato, pur subendo tagli progressivi, di dare risposte immediate ad alcune carenze nelle preparazione degli allievi. Non si comprende quindi che ruolo dovrebbe avere un docente “tutor” chiamato a svolgere un ruolo già attivato nella scuola a meno che non si preveda un aumento dell’organico delle istituzioni scolastiche o la diffusione di contratti d’opera intellettuale per la copertura di figure ad hoc spendibili in orario extracurricolare.

Non risultano in legge di bilancio o nei fondi PNRR risorse disponibili. Il pericolo è che si obblighino i docenti, già ampiamente oberati nel loro lavoro, a sobbarcarsi (con che risorse aggiuntive?) un compito complicato e attualmente dai contorni confusi. Aspettiamo le mosse concrete del Ministro visto che le interviste rilasciate non fanno chiarezza sulle modalità concrete di attuazione.

Arriva l'ennesimo tutor per gli allievi in difficoltà

