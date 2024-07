del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso richiesta;

richiesta; per le classi di concorso ITP è sufficiente il mero possesso del titolo di studio;

è sufficiente il mero possesso del il titolo di specializzazione su sostegno per quanto riguarda la richiesta di posti di sostegno.

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

All’interno della provincia invece non è consentita l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno per i docenti privi di titolo di specializzazione.

VINCOLO QUINQUENNALE

Per i docenti titolari su posto di sostegno, rimane fermo il vincolo quinquennale su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato. In sostanza, il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno. In ogni caso, la richiesta di posti comuni è “ulteriore” per cui è comunque necessario chiedere assegnazione provvisoria per posto di sostegno.

COSA SI INTENDE PER CONFERMA IN RUOLO E DECORRENZA

Detto che per poter chiedere assegnazione provvisoria su altro grado occorre la conferma in ruolo, non vi è unanimità di vedute sulla sua decorrenza. Infatti, il docente che supera l’anno di prova viene di norma confermato in ruolo con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.

Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, ai fini della domanda di assegnazione provvisoria, è sufficiente aver ottenuto la conferma in ruolo quindi aver superato con esito positivo il colloquio finale dinnanzi al comitato di valutazione del servizio dei docenti entro la data di scadenza della domanda di assegnazione provvisoria.

Viceversa, chi non ha ancora sostenuto il colloquio finale, non potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria su altri gradi\ordini di scuola.