6.10.2022.

Attenzione, il bonus da 150 euro non ha le stesse caratteristiche del bonus che è stato erogato a luglio scorso, serve agli stessi obiettivi – ovvero dare un sollievo per l’aumento del costo della vita -, ma la platea dei beneficiari è molto più limitata: potranno richiederlo solo i lavoratori dipendenti – ovvero gli insegnanti – che hanno una retribuzione imponibile non eccedente i 1.538 euro – ovvero lo stipendio lordo. Situazione simile riguarda anche i pensionati perché verrà riconosciuta solo a chi ha avuto nel 2021 redditi non superiori a 20.000 euro.

Come richiederlo

Da quanto scritto precedentemente si può già dire che potranno essere beneficiari solo una minima parte degli insegnanti. Se uno dovesse comunque rientrare nella categoria di chi ha diritto a tale bonus, la modalità di erogazione sarà la stessa del mese di luglio: un dipendente pubblico non dovrà fare nulla per ottenerlo, l’erogazione sarà una delle voci della busta paga di novembre.

Bonus 150 euro, a chi spetta e come richiederlo

