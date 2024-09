Il sistema di reclutamento scolastico italiano continua a mostrare segni di inefficacia e ingiustizia, con migliaia di docenti idonei ai concorsi del 2023-24 che si trovano a denunciare un futuro di precarietà e incertezza. “Non vogliamo sostenere nuove prove per le quali siamo già risultati idonei”, dichiarano in massa, come riporta Repubblica. Una situazione che non riguarda solo l’ultimo concorso, ma anche i bandi del 2016, 2018 e 2020.

Nonostante il ministro Giuseppe Valditara ridimensioni il numero a 6.000, i docenti denunciano un fallimento nelle promesse di assunzioni: l’obiettivo di 46.000 nuovi ingressi nel corpo insegnante è ancora lontano. Le firme raccolte su un documento ufficiale parlano chiaro: “Il Governo ci abbandona alla precarietà senza prospettive”.

I tre concorsi realizzati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno messo in crisi ulteriormente il sistema. Mentre 18.232 posti sono stati riservati ai candidati del PNRR, molti docenti idonei ai precedenti concorsi sono stati esclusi. Questo ha generato ulteriore malcontento e disparità. “Se non assumiamo attraverso il PNRR, l’Unione Europea potrebbe bloccare l’ultima tranche da 24 miliardi del Piano Next Generation”, ha avvertito Valditara.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Caos Concorsi Scuola: 30.000 docenti idonei devono rifare nuove prove. La protesta

ultima modifica: da