Caos delle nomine GPS

La Voce della scuola, 1.10.2024.

Crisi nelle segreterie, discontinuità didattica e difficoltà per i Dirigenti scolastici.

Le nomine delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) continuano a generare caos e incertezze nel mondo scolastico italiano, creando una vera e propria crisi nelle segreterie delle scuole, minando la continuità didattica e lasciando i dirigenti scolastici in costante difficoltà nella copertura delle cattedre vacanti. Ogni anno, le procedure di assegnazione delle supplenze si trasformano in un incubo logistico e organizzativo, che coinvolge docenti, amministrazioni scolastiche e studenti. Il quadro generale appare preoccupante, con una serie di problemi che si presentano quotidianamente, anche a causa di nomine che spesso devono essere modificate dalla sera alla mattina.

Le nomine GPS: un sistema in crisi

Il sistema delle GPS è stato introdotto per facilitare l’assegnazione delle supplenze e per ridurre i tempi di attesa nella copertura delle cattedre vacanti. Tuttavia, invece di risolvere i problemi, sembra che ogni anno le nomine generino nuove criticità. Le scuole si trovano a dover gestire situazioni paradossali, con segreterie oberate di lavoro, docenti chiamati e sostituiti nel giro di pochi giorni e continuità didattica praticamente assente in molti istituti.

L’impatto sulle segreterie scolastiche

Uno dei settori più colpiti da questo caos è sicuramente quello delle segreterie scolastiche. Le procedure per gestire le nomine delle supplenze richiedono tempi e risorse notevoli, che spesso le segreterie non riescono a sostenere. Le continue modifiche nelle assegnazioni, l’urgenza con cui si devono coprire le cattedre vuote e la gestione di reclami e rinunce da parte dei docenti, mettono sotto pressione il personale amministrativo.

Le segreterie si trovano a dover fronteggiare situazioni di emergenza quasi quotidiane. Spesso, capita di dover riassegnare posti vacanti anche in tempi strettissimi, con comunicazioni che arrivano dalla sera per la mattina, lasciando pochissimo margine di manovra per una gestione efficace.

La continuità didattica: un miraggio

Le nomine dalle GPS non solo creano problemi di natura amministrativa, ma impattano direttamente anche sulla qualità dell’insegnamento. La continuità didattica, elemento fondamentale per garantire un apprendimento efficace e strutturato agli studenti, viene frequentemente interrotta a causa della rotazione continua dei supplenti.

In molti casi, un docente assegnato tramite GPS può essere chiamato a lasciare il proprio posto dopo pochi giorni, a volte anche dopo una sola settimana. Questa situazione non consente di instaurare un rapporto stabile tra docente e studenti, né di portare avanti il programma didattico in modo lineare. Le interruzioni continue rischiano di compromettere gravemente l’apprendimento, con ripercussioni a lungo termine sulla preparazione degli studenti.

I dirigenti scolastici tra incudine e martello

A soffrire maggiormente questa situazione, oltre agli studenti, sono i dirigenti scolastici. Questi ultimi si trovano a dover fare i conti con cattedre vuote che spesso rimangono tali per periodi troppo lunghi. Nonostante gli sforzi per coprire i posti vacanti, la situazione rimane spesso fuori controllo.

I dirigenti scolastici devono coordinare il lavoro delle segreterie, rispondere ai reclami dei genitori e trovare soluzioni per evitare che alcune classi rimangano senza insegnanti per lunghi periodi. Tuttavia, a causa delle nomine GPS, capita frequentemente che, dopo aver finalmente coperto una cattedra, si scopra che altri docenti abbiano rinunciato o che vi siano posti vacanti in altri istituti.

Le nomine di istituto e la copertura delle cattedre

Un altro aspetto che complica ulteriormente la gestione delle supplenze è rappresentato dalle nomine d’istituto. Queste dovrebbero essere utilizzate per coprire rapidamente i posti rimasti vacanti dopo l’assegnazione delle supplenze tramite GPS. Tuttavia, anche questo sistema presenta molteplici criticità.

Spesso, le nomine d’istituto non riescono a coprire tutte le cattedre vacanti, generando nuovi problemi per i dirigenti scolastici, che si trovano a dover gestire ulteriori emergenze all’ultimo minuto. Ciò crea un circolo vizioso: mentre si cerca di risolvere una criticità, ne emergono altre, lasciando il sistema scolastico in uno stato di perenne instabilità.

Possibili soluzioni al caos delle GPS

Per superare questa situazione critica, sono necessarie delle riforme strutturali che rendano il sistema delle GPS più efficiente e meno caotico. Ecco alcune possibili soluzioni:

Semplificazione delle procedure amministrative : Ridurre la burocrazia nelle segreterie scolastiche potrebbe alleviare parte della pressione sul personale amministrativo. Procedure più snelle e digitalizzate permetterebbero una gestione più rapida e meno problematica delle supplenze.

: Ridurre la burocrazia nelle segreterie scolastiche potrebbe alleviare parte della pressione sul personale amministrativo. Procedure più snelle e digitalizzate permetterebbero una gestione più rapida e meno problematica delle supplenze. Maggiore stabilità nelle assegnazioni : Garantire una maggiore stabilità nelle nomine, riducendo il turnover continuo dei supplenti, potrebbe migliorare la continuità didattica e ridurre il carico di lavoro per le segreterie e i dirigenti scolastici.

: Garantire una maggiore stabilità nelle nomine, riducendo il turnover continuo dei supplenti, potrebbe migliorare la continuità didattica e ridurre il carico di lavoro per le segreterie e i dirigenti scolastici. Potenziamento delle risorse umane : Un aumento del personale amministrativo e un supporto costante ai dirigenti scolastici permetterebbero di gestire in modo più efficiente le emergenze che si presentano durante l’anno scolastico.

: Un aumento del personale amministrativo e un supporto costante ai dirigenti scolastici permetterebbero di gestire in modo più efficiente le emergenze che si presentano durante l’anno scolastico. Migliore pianificazione delle nomine: La programmazione anticipata delle supplenze e una revisione delle tempistiche per le assegnazioni potrebbero ridurre il caos delle ultime ore e garantire una copertura più efficace delle cattedre vacanti.

Il sistema delle GPS, nato con l’intento di migliorare la gestione delle supplenze, si sta rivelando, anno dopo anno, fonte di grande frustrazione per tutto il personale scolastico. Le segreterie, i dirigenti scolastici e soprattutto gli studenti subiscono le conseguenze di un sistema che sembra non riuscire a garantire la stabilità e la continuità necessarie per un corretto svolgimento dell’anno scolastico.

Interventi mirati e riforme strutturali sono ormai indispensabili per risolvere il caos che si genera puntualmente ogni anno con le nomine GPS e restituire alle scuole un clima di serenità e organizzazione. Solo così sarà possibile garantire una didattica di qualità e assicurare a tutti gli studenti la possibilità di crescere in un ambiente educativo stabile e funzionale.

