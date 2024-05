Come funzionano le prove Invalsi, dietro le quinte

Dalla privacy all’uso dei dati, un’inchiesta di Wired cerca di fare luce sul trattamento delle informazioni, su come si identifica uno studente “fragile” e sulle piattaforme adoperate per i questionari

Il 6 maggio, sui banchi delle quinte elementari, arriverà la prova Invalsi di inglese. Il giorno dopo tocca a italiano in seconda, mentre il 9 scatta per entrambe il test di matematica. Obiettivo: valutare il livello di apprendimento di alcune materie fondamentali del ciclo di studi. Le prove Invalsi, acronimo dietro cui c’è l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, un ente controllato dal ministero dell’Istruzione, sono state introdotte nell’anno scolastico 2005-06, hanno assunto l’assetto attuale nel 2017 e sono state ripristinate dopo la sospensione durante il periodo della pandemia. I risultati alimentano un database che traccia l’andamento dell’apprendimento delle materie di base nelle scuole, ci restituiscono un’idea di quanto si impara in classe e sono il viatico per accedere alla maturità, per chi si trova all’ultimo anno delle superiori.

Dal generale all’individuale

Nato come un sistema per “fornire elementi utili al miglioramento del sistema scolastico così da raggiungere livelli di apprendimento adeguati alle esigenze degli studenti, dei loro genitori, della scuola nel suo complesso”, come ha scritto Santarelli, il test Invalsi è diventato nel tempo anche un indicatore sempre più legato all’andamento individuale, in particolare sulla scia delle riforme scolastiche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Un decreto del 2 marzo scorso, che interviene proprio sui progetti del Pnrr, introduce l’inserimento dei risultati Invalsi nel curriculum dello studente, un documento digitale che contiene alcune informazioni relative alle attività svolte a scuola, quelle extrascolastiche e che va essere presentato alla commissione durante gli orali di maturità. Una scelta pesantemente criticata dalla Cgil, perché associa un test usato per trarre conclusioni a livello generale, l’Invalsi, all’andamento individuale dello studente.

Ma come funziona la gestione di questa grande mole di dati da parte di Invalsi? L’istituto, che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione, nato negli anni Settanta del Novecento, dal 2022 a oggi, dopo il ripristino delle prove in seguito alla pandemia, ha maneggiato 7,7 milioni di test, come l’istituto ha dichiarato in risposta a una richiesta di accesso agli atti di Wired. Obiettivo della nostra richiesta: fare chiarezza sui sistemi di trattamento e gestione dei dati, le misure per minimizzare i rischi e quelle per tutelare la privacy. Domande a cui ha risposto parzialmente la direttrice generale dell’istituto, Cinzia Santarelli.

Nei giorni successivi, oltre al sindacato, una serie di associazioni e di sigle dei lavoratori (Associazione Roars, Alas, Usb Scuola, Unicobas scuola, Cub sur scuola, Organizzazione studenti Osa, i Cobas di Torino, Sardegna, Terni e Tuscia, gli autoconvocati, il Partito di rifondazione comunista, Priorità alla scuola, associazione Cattive ragazze, La nostra scuola Agorà 33, Per la scuola della Repubblica, Associazione nazionale docenti, Redazione professione docenti e Centro studi per la scuola pubblica) hanno annunciato un reclamo al Garante della privacy perché vieti il trattamento dei dati degli studenti fragili da parte di Invalsi. È bene precisare che nel 2018 e nel 2019 l’Autorità per la protezione dei dati ha espresso parere favorevole sugli schemi di trattamento prodotti dall’ente.

Individuare i fragili

L’indicazione di uno studente come fragile, istituita nel 2022 per raggiungere gli obiettivi del Pnrr in materia di scuola e colmare i divari tra i territori, è proprio uno degli elementi su cui ha voluto fare chiarezza la richiesta di accesso agli atti di Wired. L’indicatore serve a individuare persone che hanno difficoltà di apprendimento, dovrebbe attivare percorsi dedicati di sostegno e dipende, spiega Invalsi, dai “risultati conseguiti contemporaneamente nelle tre materie delle prove”. Cioè italiano, matematica e inglese.

Una premessa: nell’anno scolastico 2017-18 Invalsi è passato da quiz su carta a quelli al computer. Una pratica internazionale, allineata al Programma di valutazione internazionale dell’allievo (Pisa) varata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), un’ente per gli studi economici che riunisce 38 Stati (tra cui l’Italia). La prova Invalsi si basa su “una procedura, in parte automatizzata, che confronta la risposta fornita da ciascun/a allievo/a a ogni quesito con il repertorio delle possibili risposte corrette, attribuendo un punteggio pari a 1 se la risposta è corretta e pari a 0 se la risposta è errata“. Aggiungono da Invalsi: “I risultati sono espressi su una stessa scala che rimane invariata nel corso degli anni rispetto a una data e una materia” e si articolano in 5 livelli. Dove 3 è la media per passare il quiz.