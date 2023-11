Incomprensibili preclusioni

Si tratta di incomprensibili preclusioni. Nella lista dei materiali molto utilizzati dai docenti risultano infatti stampanti, toner, pen drive, come pure le spese per le connessioni Adsl o per la Fibra ottica: tutte attrezzature e servizi chiaramente utili per migliorare la didattica e per aggiornarsi, considerando anche che moltissimi corsi formativi, anche webinar, sono fruibili in modalità on line.

Esattamente due anni fa, La Tecnica della Scuola aveva anche denunciato l’esclusione all’accesso di questi prodotti diventa però ancora più intollerabile quando si scopre che, invece, gli stessi docenti di ruolo possono liberamente acquistare con i 500 euro annui della Card del docenteuna serie di materiali che non hanno nulla a che fare con la formazione: come dei calendari incentrati sulleposizioni più sexy e gli accoppiamenti degli animali.

Esclusi tanti precari

L’esclusione per molti docenti è anche a “monte”: gli insegnanti precari, tranne gli 80mila che hanno stipulato nel 2022 una supplenza annuale fino al prossimo 31 agosto, per i quali è stata approvata una deroga, non hanno infatti accesso alla Carta del docente.

Diversi sindacati hanno prodotto e vinto ricorso: oggi si stima che siano 100 mila precari che quest’anno sono rimasti a bocca asciutta pur avendone pieno diritto, come sottolineato da diversi tribunali.

Per loro, i supplenti esclusi, il sindacato sostiene che “non rimane che ricorrere al giudice del Lavoro, forti del parere favorevole del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, della Corte di Giustizia Europea, causa C-450/2021”, ma soprattutto del via libera “di meno di un mese fa, era il 27 ottobre scorso, della Corte di Cassazione che si è espressa a favore della Carta del docente da estendere ai supplenti contrattualizzati fino al termine delle attività didattiche”.